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Muş Ovası, baharın müjdecisi leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Muş Ovası, baharın müjdecisi leyleklere ev sahipliği yapıyor

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Muş Ovası, baharın gelişini müjdeleyen leyleklere ev sahipliği yapıyor. Göç döneminin gelmesiyle birlikte Muş'un gökyüzü, leyleklerin zarif kanat çırpışlarıyla süsleniyor. Muş Ovası'nda yaşanan sıcaklık artışının göçmen kuşların beklenenden daha erken bir şekilde bölgeye gelmesine neden olduğu belirtiliyor.

02.04.2024 14:57  Güncelleme: 14:58
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Muş Ovası, baharın müjdecisi leyleklere ev sahipliği yapıyor

MUŞ - Kış aylarında sıcak iklimlere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla birlikte Muş Ovası'ndaki yuvalarına geri dönmeye başladı. Baharın müjdecisi olan leylekler, Muş'un doğal güzelliklerine yeni bir canlılık getiriyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Muş Ovası, baharın gelişini müjdeleyen leyleklere ev sahipliği yapıyor. Göç döneminin gelmesiyle birlikte Muş'un gökyüzü, leyleklerin zarif kanat çırpışlarıyla süsleniyor.

Göç ettikleri bölgelerden kente gelen leylekler, elektrik direği, cami kubbeleri ve evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına yerleşiyor.

Muş Ovası'nda yaşanan sıcaklık artışının göçmen kuşların beklenenden daha erken bir şekilde bölgeye gelmesine neden olduğunu söyleyen Muş Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Gelecek yıllarda, iklim değişikliklerinin etkisiyle Muş Ovası'nda leyleklerin daha da erken bir tarihte görülebileceği öngörüldüğünü belirterek, "Hava sıcaklığı ve iklim şartları hayvanları da etkiledi. Mevsimsel etkiler nedeniyle bu yıl göçmen kuşların beklenen tarihlerden daha önce Muş Ovası'na geldi. Havanın ısınmasından dolayı gelen bazı göçmen kuşların bölgede kaldığı ve göç etmediği gözlenen realitelerden biri haline geldi. Bölgede yaşayan insanlar da kültürel anlamda leyleklerin gelişiyle birlikte baharın geldiğini ifade ederler. Bu yıl özellikle leylekler beklenenden daha önce Muş Ovası'na geldi. Erken gelmelerinin en önemli nedenlerinden biri sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerinde olması. Gelecek yıllarda leylekleri Muş Ovası'nda çok daha erken tarihlerde görebileceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Muş, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Ovası, baharın müjdecisi leyleklere ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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