Muş Ovası\'nda 51 Bin Dekar Şeker Pancarından 42 Bin Ton Şeker Hedefi

Muş Ovası'nda bu yıl 51 bin 100 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarından 42 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda çiftçilerin tarlalardaki mesaileri sürüyor.

Hayata geçirilen sulama yatırımlarıyla sulanabilir tarım alanlarının artırıldığı, üreticilere yeni imkanların sunulduğu kentte, Muş Şeker Fabrikası da bu yıl 52 köyde 1600 çiftçiyle sözleşme imzaladı.

Sözleşmeler kapsamında 51 bin 100 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen şeker pancarından 42 bin ton şeker üretilmesi bekleniyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ, fabrikaya yaptığı 2 milyar liranın üzerindeki yatırımla günlük 3 bin 600 ton olan pancar işleme kapasitesini 10 bin tona çıkardı.

Hasat döneminin ardından fabrikada işlenecek yaklaşık 300 bin ton pancar, şekere dönüştürülecek.

"Çiftçilere yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira ödeme yapacağız"

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, yaptıkları üretim ve yatırımlarla bölge ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Fabrikada pancar işleme kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Fabrika günlük 3 bin 600 ton pancar işleme kapasitesine sahipti. Yapılan 2 milyar liranın üzerindeki yatırımla fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 10 bin tona ulaştı, yatırımlarımız devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 52 köydeki 1600 çiftçi, 51 bin 100 dekar alanda pancar ekimi yaptı. Bahar aylarında yaşanan yoğun yağışlar bazı bölgelerde ekimlerin gecikmesine neden oldu. Bu nedenle verimde kısmi düşüş bekliyoruz ama erken ekilen pancarlarda gelişim oldukça iyi diyebilirim. Bu yıl yaklaşık 300 bin ton pancar alımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz, işleyeceğimiz pancarlardan 42 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz."

Kızılkaya, bölge için önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, üretimden elde edilecek ürünlerin önemli bir kısmının yurt dışına gönderileceğini belirtti.

Kızılkaya, "Bunun yanında 12 bin ton melas ve besicilikte kullanılan 75 bin ton küspe elde edeceğiz. Küspe sayesinde besicilere uygun maliyetli yem sağlayacağız. Şeker, melas ve küspe satışlarıyla yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık ekonomik değer oluşturacağız. Yine çiftçilere pancar alım bedeli olarak 1 milyar 300 milyon lira ödeme yapacağız. Toplamda Muş ekonomisine 3 milyar liranın üzerinde ekonomik katkı sağlamış olacağız." dedi.

Üreticiler kapasite artışından memnun

2 bin 500 dönüm alanda şeker pancarı üreten Çatbaşı köyü muhtarı Nasır Balkaya da üreticilerin bu yıl yağışlardan etkilendiğini ifade etti.

Balkaya, "Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler, bu yıl yağışların uzun sürmesi nedeniyle pancar ekimini geciktirdi. Hava sıcaklıkları çok yüksek olduğu için 10 günde bir sulama yapıyoruz. Şeker fabrikası, kapasitesini yükseltti, alımlar da bizi memnun ediyor. Kota sorunu çiftçilerimizi etkiliyor, buna da bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.