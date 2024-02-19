Muş Ovası\'ndaki Kardelen Çiçeklerini Koparanlara 387 Bin 142 TL Cezası

- Muş Ovası'nı süsleyen çiçekleri koparanlara 387 bin 142 TL ceza
Kardelen çiçekleri, karların erimeye başlamasıyla Muş Ovası'nı süslemeye başladı.
MUŞ - Bahar mevsiminin müjdecileri arasında sayılan ve karların erimeye başlamasıyla Muş Ovası'nı süslemeye başlayan kardelen çiçeklerini koparanları 387 bin 142 TL ceza verilecek.
Muş'ta kış mevsimi, geçtiğimiz yıllara göre daha sıcak geçti. Bu durum, baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelen çiçeklerinin erken açmasına neden oldu. Karların erimeye başlamasıyla birlikte Muş Ovası, kardelenlerin zarif dansıyla süslenmeye başladı.
Muhteşem doğa olayı, Muş dağlarındaki beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor. Kardelenlerin eşsiz güzelliği ise görenleri büyülüyor.
Muş merkeze bağlı Konukbekler beldesi yakınlarında filizlenen kardelenler, doğanın ilk cömertliği olarak karşımıza çıkıyor. Kardelenlerin açmasıyla birlikte Muş, baharın gelişini coşkuyla karşılıyor. Doğanın uyanışı, Muş Ovası'nı benzersiz bir görsel manzara ile buluşturuyor.
Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.
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