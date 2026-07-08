Muş'ta hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda "tasarlayarak öldürme" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 10 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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