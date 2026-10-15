Muş'ta 100 personelin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta 100 personelin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği 4 kişi yaralandı

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Muş\'ta 100 personelin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği 4 kişi yaralandı
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Muş Valiliği himayesinde trafik güvenliğine dikkati çekmek için 100 personel ve 20 araçla tatbikat yapıldı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki senaryoda iki aracın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi, ekiplerce kurtarılıp Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş'ta trafik güvenliğine dikkati çekmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Muş Valiliğinin himayesinde, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet müdürlüğü ekiplerinden 100 personel ile 20 aracın katılımıyla yapılan tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afetlere Müdahale Şube Müdürü Metin Yıldız, gazetecilere, TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre ülkede yaklaşık 1 milyon 550 bin trafik kazasının meydana geldiğini ve 6 bin 35 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu rakamların trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Muş Valiliğimizin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatın iki temel amacı var. Kurumlarımızın trafik kazalarına müdahale kapasitesini ve koordinasyonunu değerlendirmek, aynı zamanda vatandaşlarımızda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaktır. Tatbikatımızda, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda sıkışanların kurtarılmasını gerektiren bir trafik kazası senaryosu uygulanmaktadır. Kurtarma çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek canlandırmayla aşırı hızın, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmenin ve emniyet kemeri takmamanın ölümcül sonuçlarına dikkat çekmek istiyoruz."

Trafik güvenliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu nedenle sürücülerimizden araç kullanırken telefonlarını bırakmalarını, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve tehlikeli sürüşten kaçınmalarını istiyoruz. Tatbikatımıza katkı sunan Sayın Valimize, kamu kurumlarımıza, AFAD personelimize teşekkür ediyorum. Lütfen evimize erken değil, sağ salim dönelim." dedi.

AFAD İl Müdürü Veysi Kaya da tatbikata katılan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA
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