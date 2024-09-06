Muş'ta Uluslararası Onkoloji Günleri Başladı - Son Dakika
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Muş'ta Uluslararası Onkoloji Günleri Başladı

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Muş'ta düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri programına 10 ülkeden 350 gönüllü katıldı. Programda meme kanserine dikkat çekildi ve konuşmalar yapıldı.

06.09.2024 18:09
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Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri başladı

MUŞ - Muş'ta "Kanserden Daha Güçlüyüz" mottosuyla düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri programına 10 ülkeden 350 gönüllü katıldı.

Meme kanserine dikkat çekmek için Genç Birikim Derneği tarafından Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Onkoloji Günleri programı 2 gün sürecek. 10 ülkeden bilim insanları ve kanser hastalarının katıldığı programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu'yu bizlere yurt yapan Sultan Alparslan ve onun kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı bu kutlu şehrin valisi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. İnsanların kanser ismi dahi telaffuz ederken ürperdiğini ifade eden Çakır, "Kanser, bilim insanlarımız açısından belki son derece normal olabilir ama hayatında bir gerçeği. Muş'ta onkoloji günlerinin düzenlenmesi gerçekten bir ilin yöneticisi olarak bana çok büyük bir gurur verdi. Bu sadece Muş açısından değil, bölge illerin açısından da son derece önemlidir. Bilim insanlarının burada sunum yapması son derece önemli. Vatandaş olarak kanserle mücadelede bilgilendirmenin, bilinçlenmenin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimsel anlamdaki yeniliklerle bizleri aydınlatacaklar. Çok kıymetli bilim insanlarını yürekten tebrik ediyorum. Buraya katılım göstererek bu organizasyona verdiğiniz destekten dolayı da herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır'a plaket takdim edildi.

"Erken Tanı ve Genetik Taramalar" konulu panelle devam eden programa; uzmanlar, gönüllüler ve kanser hastaları katıldı.

Muş\'ta Uluslararası Onkoloji Günleri Başladı
Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Muş, Son Dakika

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