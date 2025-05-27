Muş'ta 110 Bin Ahlat Ağacı Görsel Şölen Sunuyor

Muş'un 110 bin ahlat ağacı görsel şölen sunuyor

MUŞ - Muş'un Bilek köyünde çiçek açan 110 bin ahlat ağacı, doğaseverler ve fotoğrafçılar için eşsiz bir görüntü sundu. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken köy, her yıl daha fazla ilgi görüyor.

Muş merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bilek köyü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Köyde çiçek açan yaklaşık 110 bin ahlat (yaban armudu) ağacı, adeta kartpostallık manzaralar sunarak bölgeyi doğal bir açık hava stüdyosuna çevirdi.

Baharın gelişiyle birlikte beyaz çiçeklere bürünen ağaçlar, görsel bir şölen sunarken doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor. Muş'un farklı noktalarından gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar, bu eşsiz manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Ziyaretçiler, köyün temiz havası ve doğal güzellikleri eşliğinde keyifli vakit geçirirken, ahlat ağaçlarının oluşturduğu beyaz örtü altında yürüyüş yapmanın tadını çıkardı. Bölge halkı ise bu doğal güzelliğin her yıl daha fazla ilgi görmesinden memnun.

Bilek köyü sakinlerinden Şabettin Çiçek, köylerinde en az 110 bin ahlat ağacı bulunduğunu belirterek, "Ahlat ağaçlarında çiçek açma zamanı geldi. Burada uçsuz bucaksız ahlat ağaçlarımızın olduğu geniş bir alan var. Bu alanın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz" dedi.

Muş Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan ise kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla geziler düzenlediklerini belirterek, "Bugün keşif için harika bir yere geldik. 110 bin meyve ağacının bulunduğu bu alanın çok güzel bir doğası ve manzarası var. Burada bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Bizler, Muş'un gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Buranın ileride turizme kazandırılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Muş'ta doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Göç de, "Bugün 110 bin ahlat ağacının bulunduğu bölgeye geldik. Ağaçlar çiçek açmıştı ve gerçekten çok güzel görünüyordu. Biz de bu eşsiz manzaraları fotoğrafladık. Doğaseverlerin buraya geziler düzenleyeceğine inanıyorum. Biz doğaseverler ve fotoğrafçılar olarak bu güzellikleri vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Hatice Taşçı ise doğayla sanatı birleştirdiği anları şu sözlerle anlattı:

"Bugün buraya çellomla birlikte geldim. Bu muazzam manzara eşliğinde çello çalmak çok keyifliydi. Burası adeta sakura mevsimini andırıyor; bütün ağaçlar bembeyaz çiçeklerle kaplı. Yeşil ile beyazın uyumu büyüleyici. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum.