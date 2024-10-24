Muş\'ta 1200 Öğrenciye Yardım

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Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye ayakkabı ve mont yardımında bulunuldu.

Hayırsever iş insanı Esat Kara'nın temin ettiği ayakkabı ve mantlar, Adıvar Köyü İlkokulu'na getirildi.

Yardımlar, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz tarafından öğrencilere teslim edildi.

Kaymakam Koşansu, yardımlarından dolayı Kara'ya teşekkür etti.