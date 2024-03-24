Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.
Zorlu coğrafyada çığ riskine rağmen 2 bin 500 rakımlı Derecek Dağı mevkisinde 3 gündür görev yapan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.
Ekip şefi Nazım Denler, gazetecilere, kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolu açmaya çalıştıklarını söyledi.
Karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Denler, şunları kaydetti
"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 10 köy ve 21 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Çığ riskine rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede kar kalınlığı 4 metreyi buluyor. Sabah erkenden çalışmalarımız başlıyor. Sert kar tabakası ve fırtınadan dolayı ilerlemekte güçlük çekiyoruz. Açtığımız yolları fırtına tekrar kapatıyor. Köylerimizin alternatif yollarını açtık. Kısa sürede tüm yolları açmayı hedefliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 4 Metreye Ulaşan Kar Kalınlığına Rağmen Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İkbal Kaya, volkanik Süphan Dağı'ndan esinlenerek hazırladığı çevre dostu ve sürdürülebilir proje ile TÜBİTAK birinciliğini hedefliyor. Kaya'nın projesi, volkanik toprakların tarım alanlarına taşınmasının yüksek verimli ürün alımına etkisini araştırıyor. Aynı yarışmada tarih alanında birinci olan Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise Türk ve İslam sembollerinin senteziyle yeni tasarım örnekleri oluşturdu.
Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, 27 Eylül 2023'ten bu yana uluslararası kruvaziyer gemi taşımacılığına yeniden başladıktan sonra 200.000'den fazla gelen ve giden yolcuya hizmet verdi. Liman, 2024 yılında 120'den fazla uluslararası kruvaziyer gemisini ağırlamayı planlıyor.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT), Erzurum'u 2025 Turizm Başkenti ilan etmesinin ardından il genelinde başlatılan çalışmalara tam destek verecek.
Sivas'ın havuz köyünde dünyaya gelen 77 yaşındaki Zeki Karasu isimli şair 13 yıldır huzurevinde kalıyor. Ev ortamını çok özlediğini belirten Karasu, akşam olunca dışarıdaki evlerin yanan ışıkları izlediğini söyledi. Üçüncü şiir kitabının yolda olduğunu söyleyen Karasu, huzur evinde dört dörtlük bakılsa da bir ev sıcaklığının yerini tutmayacağını ifade etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan 'Yaren' leyleği balıkla besledi. Jandarma Genel Komutanlığı, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, dünya çapındaki belirsizlikler ve rekabet baskıları nedeniyle verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almaya devam ediyor. Şirket, ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünü yaklaşık yüzde 2 oranında azaltma kararı aldı. İşten çıkarmalar 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve yaklaşık 400 çalışanı etkileyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?