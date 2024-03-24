Muş\'ta 4 Metreye Ulaşan Kar Kalınlığına Rağmen Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak

Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, dünya çapındaki belirsizlikler ve rekabet baskıları nedeniyle verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almaya devam ediyor. Şirket, ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünü yaklaşık yüzde 2 oranında azaltma kararı aldı. İşten çıkarmalar 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve yaklaşık 400 çalışanı etkileyecek.