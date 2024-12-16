Muş'ta bir araçta 55 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 15 Aralık'ta yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 55 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 55 kg Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?