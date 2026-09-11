Muş'ta 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanedeki mahcubiyetin ardından okuma yazma öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanedeki mahcubiyetin ardından okuma yazma öğrendi

Muş\'ta 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanedeki mahcubiyetin ardından okuma yazma öğrendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocukluğunda okula gönderilmeyen 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanede işlemleri için başkalarından yardım almanın utancıyla Muş Halk Eğitimi Merkezindeki kursa katılıp okuma yazma öğrendi. Işık artık doktorların isimlerini ve oda numaralarını okuyup bilgilerini kendi yazıyor, hastaneye tek başına gidiyor.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanede işlemlerini yapabilmek için başkalarından yardım almak zorunda kalırken yaşadığı mahcubiyetin ardından katıldığı okuma yazma kursunda eğitimini tamamladı.

Çocukluğu köyde geçen Işık, ailesi tarafından okula gönderilmeyince okuma yazma öğrenemedi. Yıllar sonra evlenip 4 çocuk sahibi olan, çocuklarını büyütüp, okutup evlendiren Işık, içinde ukde kalan okuma yazmayı öğrenme isteğini hiç kaybetmedi.

Özellikle hastaneye gittiğinde işlemlerini yapabilmek için çevresindekilerden yardım isteyen Işık, bir gün kendisinden daha yaşlı bir kadının ismini kendi başına yazdığını gördü. O an, yıllardır içinde taşıdığı okuma yazma öğrenme isteği yeniden depreşen Işık, "Bu kadın niye yazıyor? Ben yazamıyorum." diyerek 63 yaşında bu hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı.

Muş Halk Eğitimi Merkezinde açılan okuma yazma kursuna başlayan Işık, ilerleyen yaşına rağmen yeniden öğrenci sırasına oturdu.

Sabahları ev ve bahçe işlerini bırakıp büyük bir istekle kursa giden Işık, öğretmeni Bahar Balık'ın desteğiyle okuma yazma öğrendi.

Yıllarca başkalarından yardım istediği işleri artık kendi başına yapabilen Işık, doktorların isimlerini ve oda numaralarını okuyabiliyor, gerekli yerlere kendi bilgilerini yazabiliyor.

Azmiyle çevresindekilere örnek olan Işık, AA muhabirine, geç de olsa hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Okuma yazma bilmeyenlere kursa gitmelerini tavsiye eden Işık, "Hastaneye gidiyordum, birisine 'İsmimi yazın.' diyordum ve utanıyordum. Bir gün bir yaşlı bir kadın ismini yazdı. Ben utandım. 'Bu kadın niye yazıyor? Ben niye yazamıyorum?' dedim. Ondan sonra okumaya karar verdim." dedi.

Okuma yazmayı öğrendikten sonra kaleme aldığı yazıyı okuyabildiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Okuma yazma kursunda Bahar Hocamız sağ olsun, bize çok emek verdi. Hem okuyorum hem de yazıyorum. Defterlerimi yazılarla doldurdum. Çok güzel bir duygu. Herkes gelsin, herkes okusun. Utanmasınlar, korkmasınlar. Adım atsınlar, gelsinler, okusunlar. Hastaneye giderken her şeyi başkasına sormak bence ayıp. Okusunlar, sonrasında tek başlarına doktora gitsinler, arabaya binsinler, markete gitsinler. Tek başıma hastaneye gidiyorum. İsmimi yazıyorum. Doktorları, odaları tanıyorum. Hemşireleri tanıyorum. Okuyorum, içeriye giriyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanedeki mahcubiyetin ardından okuma yazma öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim Ahmet’in hayali 2 tüp kana bağlı Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!
Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı! Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü
3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı 3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı
Derbinin en çok konuşulan ismiydi MHK’den Halil Umut Meler kararı Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 13:02:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Muş'ta 63 yaşındaki Muazzez Işık, hastanedeki mahcubiyetin ardından okuma yazma öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement