Muş\'ta 900 Aileye Yardım

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Muş Temsilciliği, kentteki ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu.

Kentte tespit ettikleri ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden vakıf gönüllüleri, gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğu kolileri teslim etti.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı İl Temsilci Mustafa Şakar, ramazan ayı boyunca ve bayramda yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardımlar dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirten Şakar, "Muş'ta yaklaşık 900 alemiz var. Bu ailelerimiz için hazırladığımız gıda kolilerini dağıtmaya devam ediyoruz. Özellikle Gazze için yardımlarımız devam ediyor. Hayırseverlerin katkısını bekliyoruz." dedi.

Kentte kar ve soğuk havaya rağmen gönüllülerin kapı kapı dolaştığını ifade eden Şakar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır gönüllü bir ekip ile yardım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ev eşyası, giyim malzemeleri, gıda malzemeleri, okul döneminde kırtasiye malzemeleri olmak üzere çeşitli yardım kalemlerimiz var. Ramazanda gıda, kırmızı et ve sahur paketlerini ailelerimizin çok büyük bir kısmına ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Burada bir tür köprü görevi görüyoruz. Yalnız bunların sürdürülebilmesi için yardımsever insanlara ihtiyacımız var. Hayırseverlerimizin gönderdiği yardımları başta ilimizdeki yüzlerce ailenin yanı sıra insani dramın, krizlerin yaşandığı Gazze, Afrika ülkeleri, Afganistan, Yemen ve Sudan gibi ülkelere ulaştırıyoruz."