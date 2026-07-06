Muş'ta 'Adımlarla Keşfet' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta 'Adımlarla Keşfet' Projesi Tanıtıldı

06.07.2026 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Genç Adımlar Derneği'nin düzenlediği proje ile yerel güzellikler keşfedildi.

Muş'ta Genç Adımlar Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen "Adımlarla Keşfet" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Toplantıda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, uygulanan projenin bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

Projenin sonunda güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Birbirinden bakir, keşfedilmeyi ve tanınmayı bekleyen mükemmel rotalar var. Bunların bir kısmını birlikte gezdik, bir kısmını ise ben daha sonra tek başıma gördüm. Sizler zaten benden çok daha fazla rota keşfettiniz. Bunları kamuoyuyla paylaştığımızda Muşluların müthiş bir sempatisiyle karşılaştık. Şurada Mercimekkale var. Muşluların büyük çoğunluğu dibine kadar gelip burayı merak bile etmemiştir. Ben de ilk geldiğimde çok etkilenmiştim. Aslında bunların hepsi son derece ulaşılabilir yerler. İnsanlara böylesine muhteşem bir coğrafyada yaşadıklarını da göstermek gerekiyor. Sürekli burada yaşayan insanlar, sahip oldukları birçok değerin farkında olmayabiliyor."

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan ise derneği kurarken hedeflerinin yalnızca etkinlik düzenlemek olmadığını, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen sağlık ve hareketli yaşamı teşvik eden, yaşadığı şehri tanıyan, koruyan ve ona değer katan bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Doğa yürüyüşlerinin hareketli yaşama etkisinden bahseden Özcan, şöyle konuştu:

"Her yürüyüşte paylaşılan bir fotoğraf, bir video ya da güzel bir anı, Muş'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Derneğimizin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerde önemli bir gerçeği fark ettik. Muş'un birbirinden değerli doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri yeterince bilinmiyordu. Hatta birçok katılımcımız, yıllardır Muş'ta yaşamasına rağmen ilk kez gördüğü yerlerle karşılaşıyordu."

Özcan, kentte 20 yürüyüş rotası oluşturduklarını, bu rotaları Türkçe ve İngilizce yayınları ve dijital içeriklerle desteklerini anlattı.

Toplantıya bazı kurum amirleri ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Yaşam, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Adımlarla Keşfet' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
21:22
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 22:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 'Adımlarla Keşfet' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.