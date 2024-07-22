Muş'ta Aile Destek ve Eğitim Merkezi Ziyareti

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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Aile Destek ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Koşansu, kurslarda eğitim alan kadınlarla bir araya geldi.

Kursiyerlerin birbirinden kaliteli ürünler hazırladığını belirten Koşansu, el işi ürünlerini yaygınlaştırmak ve kadın istihdamını artırmak için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise 20 usta öğreticiyle 46 kursta, 660 kursiyere eğitim verdiklerini aktardı.