Muş'ta Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Muş\'ta Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Muş'ta Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Aile Haftası kapsamında 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Valilik önde bir araya gelen kurum amirleri, personeller ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Atatürk Çocuk Parkı'na kadar yürüdü. Programda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin, Anadolu insanının en büyük gücünün sağlam aile yapısı olduğunu söyledi.

15.05.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Aile Haftası kapsamında "Ailemiz İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Valilik önde bir araya gelen kurum amirleri, personeller ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Atatürk Çocuk Parkı'na kadar yürüdü.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin, Anadolu insanının en büyük gücünün sağlam aile yapısı olduğunu söyledi.

Binlerce yıldır köklerinden gelen bu geleneğin kendilerini güçlü şekilde bir arada tuttuğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz için hep 'büyük çınarlarımız' diyoruz ya, çınar demek güç demek, sağlamlık demek, uzun ömür demek. İşte Türk aile yapısı da aynı bu şekilde. Hayatımızın değişik evrelerinde hayat şartlarımız, bizi farklı kulvarlara sokuyor. Ailemizin yanında ergenlik çağına geldikten sonra, büyüdükten sonra artık 'her şeyi biz biliyoruz' moduna geçiyoruz ve hayat bizi eğitim, evlilik, ticaret gibi farklı sebeplerle farklı alanlara savruyor. Ailemizden ayrılık süreci başlıyor. Daha sonra bakıyoruz yaslanacağımız o ulu çınarlardan uzak kalmışız, 30-35 gibi yaşlarda tekrar koşarak o ulu çınarların gölgesine giriyoruz. Bu hepimizin başına gelir. Hayatımızın belli evrelerinde ailemizden uzak olsak da, onların desteğine, ilgisine, yardımına ve gölgesine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Gençlere sesleniyorum, ailenin anlamını çok ciddi kavramamız gerekiyor. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ailelerimizin dirliğini, birliğini güçlü kılsın."

Muş'ta çok sağlam bir aile kültürünün olduğunu dile getiren Çakır, "Acı günde, tatlı günde bir araya gelen çok güçlü bir aile yapısı var. Ben buraya atandığımda şaşırdım. Vatandaşımızın cenaze töreninde binlerce insanın katılımıyla taziye gerçekleşiyor. Düğünde, sünnetinde yine binlerce insanın katılımıyla mutluluklar paylaşılıyor. Bu bir güçtür, dayanışmadır, sağlam bir toplumun göstergeleridir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Yürüyüşe Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Milli Eğitim Müdürü Enver kıvanç, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Çocuk, Muş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:58:32. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement