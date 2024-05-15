Muş\'ta Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

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Muş'ta Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Aile Haftası kapsamında "Ailemiz İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Valilik önde bir araya gelen kurum amirleri, personeller ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Atatürk Çocuk Parkı'na kadar yürüdü.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin, Anadolu insanının en büyük gücünün sağlam aile yapısı olduğunu söyledi.

Binlerce yıldır köklerinden gelen bu geleneğin kendilerini güçlü şekilde bir arada tuttuğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz için hep 'büyük çınarlarımız' diyoruz ya, çınar demek güç demek, sağlamlık demek, uzun ömür demek. İşte Türk aile yapısı da aynı bu şekilde. Hayatımızın değişik evrelerinde hayat şartlarımız, bizi farklı kulvarlara sokuyor. Ailemizin yanında ergenlik çağına geldikten sonra, büyüdükten sonra artık 'her şeyi biz biliyoruz' moduna geçiyoruz ve hayat bizi eğitim, evlilik, ticaret gibi farklı sebeplerle farklı alanlara savruyor. Ailemizden ayrılık süreci başlıyor. Daha sonra bakıyoruz yaslanacağımız o ulu çınarlardan uzak kalmışız, 30-35 gibi yaşlarda tekrar koşarak o ulu çınarların gölgesine giriyoruz. Bu hepimizin başına gelir. Hayatımızın belli evrelerinde ailemizden uzak olsak da, onların desteğine, ilgisine, yardımına ve gölgesine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Gençlere sesleniyorum, ailenin anlamını çok ciddi kavramamız gerekiyor. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ailelerimizin dirliğini, birliğini güçlü kılsın."

Muş'ta çok sağlam bir aile kültürünün olduğunu dile getiren Çakır, "Acı günde, tatlı günde bir araya gelen çok güçlü bir aile yapısı var. Ben buraya atandığımda şaşırdım. Vatandaşımızın cenaze töreninde binlerce insanın katılımıyla taziye gerçekleşiyor. Düğünde, sünnetinde yine binlerce insanın katılımıyla mutluluklar paylaşılıyor. Bu bir güçtür, dayanışmadır, sağlam bir toplumun göstergeleridir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Yürüyüşe Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Milli Eğitim Müdürü Enver kıvanç, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.