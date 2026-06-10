Muş'ta Aileler PKK Mağduru Çocukları İçin Eylemde - Son Dakika
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Muş'ta Aileler PKK Mağduru Çocukları İçin Eylemde

Muş\'ta Aileler PKK Mağduru Çocukları İçin Eylemde
10.06.2026 12:28
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Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, DEM Parti önünde evlat nöbetine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Koçhan, "Oğlum Ersin, sesimi duyarsan gel. Orada kalmanın bir anlamı yok. Orada beklemen bizi çok üzüyor. Orada sizin için bir gelecek yok. Vadedilenlerin hepsi yalan." dedi.

Naciye Sönmez Yıldız da 10 yıl önce dağa götürülen oğluna kavuşmayı istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Aileler PKK Mağduru Çocukları İçin Eylemde - Son Dakika

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