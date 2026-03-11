Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti - Son Dakika
Muş'ta Annelerin Evlat Nöbeti

11.03.2026 13:07
Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum neredesin, bizi görüyorsan gel. Ağlamadığımız gün yok. Sıkıntı etmediğimiz gün yok. Niye bizi böyle perişan ettin oğlum? Gelin devletimize teslim olun. Yolunuz yol değil." dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını belirten Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman, sizin için buradayım. Mal, mülk, şöhret bana lazım değil. Sen bana lazımsın. Seni kimseye vermem. Bayram yaklaştı, çık gel, teslim ol." diye konuştu.

Kaynak: AA

