Muş'ta Asfalt Çalışmaları Sıcak Havada Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Asfalt Çalışmaları Sıcak Havada Devam Ediyor

Muş\'ta Asfalt Çalışmaları Sıcak Havada Devam Ediyor
21.06.2026 12:54
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Muş İl Özel İdaresi, kırsaldaki köy yollarını asfaltlamak için zorlu koşullarda çalışıyor.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki köy yollarına asfalt dökmek için kavurucu sıcakta zorlu mesai yapıyor.

Hava sıcaklığının gittikçe arttığı kentte ekipler, ulaşımın daha rahat ve konforlu yapılması için en ücra köy yollarını asfaltla kaplıyor.

Sıcak hava ve asfaltın ısısı nedeniyle zor şartlarda çalışan ekipler, Nadaslık ile Koçköy köylerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yıl sonuna kadar il genelinde toplam 110 kilometre sıcak asfalt yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekiplerin zorlu şartlarda çalıştığını ifade eden Yentür, "Ekiplerimiz 35 dereceyi bulan hava sıcaklığında, 160 dereceye ulaşan asfalt sıcaklığına rağmen özveriyle çalışıyor. Muş'un sert iklim yapısı nedeniyle kışın dondurucu, yazın ise kavurucu sıcaklıklar yol ömrünü olumsuz etkiliyor. Tercih ettiğimiz BSK yöntemiyle bu olumsuzlukları en aza indiriyoruz." diye konuştu.

Nadaslık Köyü Muhtarı İsmet Yılmaz ise çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ederek, "Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kış aylarında yağışlar nedeniyle yollarımız tahrip oluyor ve ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda İl Özel İdaresi ekipleri sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Hava çok sıcak. Biz de onlara destek olmak amacıyla su ve ayran ikram ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Muş, Son Dakika

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