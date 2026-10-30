Muş\'ta bağımlılık semineri düzenlendi, Muş genelinde 9 bin kadına ulaşmak hedeflendi

AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde, Yeşilay Muş Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla "Bağımlılıkla Mücadele Semineri" düzenledi.

Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen programda kadınlara, çocuklarını ve çevrelerindeki kişileri madde bağımlılığından nasıl koruyacakları, bağımlılığın erken belirtilerini nasıl fark edecekleri ve riskli durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuba Şener Boydak, kadınları bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Önemli bir program düzenlediklerini ifade eden Boydak, şunları kaydetti:

"Kadınların, çocuklarında veya çevrelerindeki kişilerde madde kullanımına işaret edebilecek belirtileri önceden tanıması önemli. Göz bebeklerinde büyüme, göz altı morlukları ve madde kullanımına bağlı fiziksel değişimler eğitimlerde ele alındı. Çocukların kullandıkları maddeleri nerelerde saklayabilecekleri ve bu maddelere hangi yollarla ulaşabilecekleri konusunda da anneler bilgilendirildi. Kent genelinde 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz."

Yeşilay psikolojik danışmanı Zeynep Ulaş da bağımlı gençlere nasıl yaklaşılması ve doğru yönlendirme yapılması gerektiği konusunda bilgi verdiklerini belirterek, "Yeşilay olarak il genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köy okulları, aile destek merkezleri ve farklı alanlarda gençlere ve annelere yönelik seminerler düzenliyoruz." dedi.

Seminere katılan Hamdiye Subaşı ise programın faydalı olduğunu ifade ederek, madde kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi edindiğini söyledi.