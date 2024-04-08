Muş'ta bayram tatlıları tezgahları süsledi
Muş'ta bir işletme 1071 tepsi tatlı hazırladı
MUŞ - Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslerken, bir işletmeci ise Anadolu'nun Türklere vatan olduğu 1071 Malazgirt zaferinden dolayı bu bayramda 1071 tepsi tatlı yaptı.
Selçuklu Sultanı Alparslan yönetimindeki Türk Ordusu, Romen Diyojen yönetimindeki Bizans Ordusunu yenerek 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferini kazandı ve Anadolu'yu Türklere vatan yaptığı tarihi baz alan işletmeci, 1071 tepsi tatlı yaparak bu tarihin önemine vurgu yaptı. Muş'ta Ramazan Bayramı sayılı günler kala baklavalar tezgahları süslerken, satıcılar ise merdiven altı işletmelerden tatlı alınmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Tatlı siparişlerini zamanında yetiştirmeye çalışan ustalar, özenle yaptıkları baklava, şekerpare, kadayıf, güllaç ve tulumba tatlısını vatandaşların beğenisine sunuyor. Vatandaşlara her zaman olduğu gibi bayramda da kaliteli ve sağlıklı tatlı üretimi yapmak için yoğun mesai harcayan tatlıcılar, ürünlerini tezgaha çıkardı.
Muş'ta tatlı sektörüne yıllarını veren baklava ustası Ahmet Koçakelçi, "Bayrama sayılı günler kala tatlı telaşımız devam ediyor. Siparişlerimiz yoğun. Siparişleri yetiştirmek için günde 15 saat çalışıyoruz. Anadolu'nun Türklere vatan olduğu 1071 Malazgirt zaferinden dolayı bu bayramda 1071 tepsi tatlı yaptık" dedi.
Tatlı sektöründe 15 yılı deviren işletme sahibi Abdullah Bümen ise "15 yıldır tatlı sektöründe hizmet vermekteyiz. Bu bayramda da tatlılarımızı tezgahlarımıza dizdik. Yoğunluğumuz devam ediyor. İyi bir tatlı elde etmek için mutlaka tereyağı ve pancar şekeri kullanılmalı. Tatlı alırken dikkatli olmalıyız. Özelikle bilindik ve güvenilir yerlerden tatlı alınmalı. Merdiven altı tatlıcılardan uzak durulmalı" şeklinde konuştu.
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