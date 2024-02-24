Muş'ta Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
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Muş'ta Berat Kandili Coşkusu

Muş'ta Berat Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak etti. İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, berat kandilinin önemine değindi ve yapılan duaların kabul olacağını belirtti.

24.02.2024 22:00  Güncelleme: 22:01
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Muş'ta Berat Kandili idrak edildi

MUŞ - Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen ve Müslümanlar için önemli bir ibadet ve maneviyat gecesi olan Berat Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti.

Muş'taki camiler, Berat Kandili dolayısıyla dolup taşarken vatandaşlar geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak etti. Özellikle Zafer Mahallesi'ndeki Salih Muhlise Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar dua ederek berat kandilini idrak etti. Çağlayan Camisinde bir araya gelen vatandaşlara hitap eden İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, berat kandilinde edilen tüm duaların kabul olacağını belirterek gecenin önemine değindi.

Muş\'ta Berat Kandili Coşkusu
Kaynak: İHA

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