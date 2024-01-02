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Muş'ta Besiciler, Yemleri Biten Hayvanlarını Köye Getirdi - Son Dakika
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Muş'ta Besiciler, Yemleri Biten Hayvanlarını Köye Getirdi

Muş'ta hayvanlarını mezrada besleyen besiciler, depoladıkları yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvanlarını köylerine getirdi. Kışın zor şartlarında da hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen besiciler, karla kaplı patika yolu kullanarak 4 saatte hayvanlarını köydeki ahırlara getirdi. Mezradan gelen besiciler, köyde hayvanlarına kar örtüsü üzerinde yem vermeye başladı.

Muş\'ta Besiciler, Yemleri Biten Hayvanlarını Köye Getirdi
02.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:15
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Muş'ta hayvanlarını mezrada besleyen besiciler, depoladıkları yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvanlarını köylerine getirdi.

Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu kentte besiciler, kışın zor şartlarında da hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Merkeze bağlı 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayan besiciler, havanın soğumasıyla yayladan indirdikleri hayvanlarını Omurlar mezrasında beslemeye devam etti.

Mezrada depoladıkları yemleri biten besiciler, soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yolu kullanarak 4 saatte hayvanlarını köydeki ahırlara getirdi.

Besici Eyüp Omur, gazetecilere, yaklaşık 100 küçükbaş hayvanının olduğunu söyledi.

Kış boyunca hayvanları ahırda besleyeceklerini belirten Omur, "Hayvanlarımızı Omurlar mezrasından Yukarıyongalı köyüne getirdik. Mezrada saman bitti. Dağda kar ve sis olmasına rağmen hayvanlarımızı getirmeyi başardık. Mezra ile köy arası 6 kilometre. Bu mesafeyi 4 saatle gelebildik. Yolda sis vardı, hava çok soğuktu. Zorlu yolculuğun ardından köye ulaştığımız için mutluyuz." dedi.

Mezradan gelen besiciler, köyde hayvanlarına kar örtüsü üzerinde yem vermeye başladı.

Kaynak: AA
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