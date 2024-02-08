Muş'ta Çay Ocağı İşleten Yılmaz Alak, Kar İglosu Yaparak Müşterilerine Çay İkramında Bulundu - Son Dakika
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Muş'ta Çay Ocağı İşleten Yılmaz Alak, Kar İglosu Yaparak Müşterilerine Çay İkramında Bulundu

Muş\'ta Çay Ocağı İşleten Yılmaz Alak, Kar İglosu Yaparak Müşterilerine Çay İkramında Bulundu

Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, iş yerinin önündeki kar yığınından iglo yaparak bazı müşterilerine burada çay ikramında bulundu. Alak, kar yağışını eğlenceye dönüştürmek istediğini belirterek, iglo yapma fikrini hayata geçirdi. İgloda çay içmenin farklı bir deneyim olduğunu söyleyen müşteriler, bu farklı mekanda çay içmenin keyfini çıkardılar. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise Selahaddin Eyyubi Havalimanı personeli havalimanının bahçesine iglo yaparak farklı bir atmosfer oluşturdu.

08.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, iş yerinin önündeki kar yığınından iglo yaparak bazı müşterilerine burada çay ikramında bulundu.

Kent merkezinde esnaflık yapan Alak, son günlerde etkili olan yağışlarla dükkanının önünde ve çevrede biriken karla iglo yapmaya karar verdi.

Yaklaşık üç saat süren çalışmayla igloyu tamamlayan Alak, bazı müşterilerini de burada ağırladı.

Alak, Muş'ta bu yıl çok fazla kar yağdığını, bunu eğlenceye dönüştürmek istediğini söyledi.

Kürekle topladığı karla güzel bir çalışmaya imza attığını belirten Alak, "İnsanların dikkatini çekmek için yaptım. Vatandaşlar ve müşterilerimiz burada çay içmek istiyorlar. İgloda çay içmenin keyfinin farklı olduğunu söylüyorlar. Bazıları gelip fotoğraf çekiyor. Farklı bir tablo oluştuğuna inanıyorum." diye konuştu.

Müşterilerden Abdullah Gündoğan da "Burada kardan ev yapıldığını duyduk. Geldik hem çay içtik hem de fotoğraf çektik. Çok farklı bir mekan olmuş." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de Selahaddin Eyyubi Havalimanı personeli havalimanının bahçesine iglo yaptı.

Kaynak: AA

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