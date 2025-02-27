Muş'ta Çığ Düşme Anı Kaydedildi - Son Dakika
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Muş'ta Çığ Düşme Anı Kaydedildi

Muş'ta yol açma çalışması sırasında çığ düştü, operatör son anda kurtarıldı.

27.02.2025 19:12
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Yol açma çalışması sırasında çığ böyle düştü

MUŞ - Muş'ta yol açma çalışması yapan iş makinesinin çalıştığı esnada çığ düştü. Çığ düşme anı ise saniye saniye kaydedildi.

Muş'ta etkili olan fırtına ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, Bulanık ilçesine bağlı Ericek grup köy yolunda bir iş makinesi tarafından yürütülen kar temizleme çalışması sırasında çığ düştü.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çığın altında kalma tehlikesi yaşayan operatör ise mesai arkadaşları tarafından hızla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir başka iş makinesi çığın kapattığı bölgeyi temizleyerek aracı bulunduğu yerden kurtardı.

İl özel idaresi ekipleri, kapalı olan 30 köy ve mezra yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA

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