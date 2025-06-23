Muş'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Muş\'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği
23.06.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Avni Çakır liderliğinde doğa tutkunları, Muş'un doğal güzelliklerini tanıtmak için yürüyüş yaptı.

Muş Valisi Avni Çakır ve doğa tutkunları, kentin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sunmak ve hareketli yaşamı özendirmek amacıyla doğa yürüyüşü yaptı.

Muş Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Muş Genç Adımlar Derneği işbirliğiyle merkeze bağlı Köşk ve Ulukaya köyleri bölgesinde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 50 doğasever ve il protokolü, ormanlık alanda Murat Nehri'nin geçtiği bölgede 5,5 kilometre yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında Tatvan- Elazığ seferi yapan bölgesel trenin Murat Nehri kıyısından geçişini izleyen doğaseverler, metrelerce yüksekten akan Köşk Şelalesi'nde fotoğraf çekti.

Vali Avni Çakır, bu haftaki yürüyüş rotasında merkeze bağlı Köşk ve Ulukaya köyleri bölgesinin olduğunu söyledi.

Murat Nehri boyunca güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Her hafta fırsat buldukça kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde mesai arkadaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüyüş yapıyoruz. Herkesi yürüyüşe bekliyoruz. Muş'un her noktası ayrı bir doğal güzellik sergiliyor. Bu anlamda doğa yürüyüşünü seven, sakinliği, sessizliği, huzuru arayan tüm vatandaşlarımızı buralara davet ediyoruz. Özellikle ilkbahar mevsiminde buradaki su seviyesinin yükselmesiyle manzara çok daha görkemli ama şu an bulunduğumuz mevsimde de hala bütün güzelliğiyle misafirlerini karşılıyor. Doğaseverler, yaz mevsimi boyunca buraları ziyaret edebilirler. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı hareket etmeye, Muş'un güzelliklerini tanımaya davet ediyoruz."

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan da kentin saklı güzelliklerini tanıtmak için her hafta farklı rotalarda yürüyüşler düzenlediklerini belirtti.

Bu hafta kentin saklı güzelliklerinden biri olan Köşk köyünde olduklarını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İnanılmaz bir manzara ve şelale var. Bu haftaki etkinliğimizi Muş Valiliği ve AFAD Müdürlüğü işbirliğiyle yaptık. Sürekli bizi destekleyen Valimiz Avni Çakır'a teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerimizin iki temel amacı var. Birincisi ilimizi tanıtmak, ikincisi de gençleri çevrenin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak, hareketli yaşamı teşvik etmek. Etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm doğaseverleri yürüyüşlere davet ediyorum."

Doğaseverlerden Derya Kapan ise "Muş Genç Adımlar Derneği olarak güzel bir etkinliğe katıldık. Şehirden uzak olmak bize iyi geldi. Doğayla iç içe güzel bir parkurdu. Herkesin buralara gelmesini bekliyoruz." dedi.

Yürüyüşe, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir ve doğaseverler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Murat Nehri, Avni Çakır, Etkinlik, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:49:08. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.