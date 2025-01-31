Muş'ta Don Olayları Etkili

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Muş'ta göletler ve akarsular buz tuttu

MUŞ - Muş'ta hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kentteki göletler ve akarsular dondu.

Muş'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Son günlerde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kentteki göletler ve akarsular dondu.

Soğuk hava nedeniyle araçlar ve kaldırımlar da buz tutarken, vatandaşlar ise günlük yaşamda zorluklarla karşılaştı. Özellikle kırsal bölgelerde don olaylarının etkisi daha belirgin olurken, hayvancılıkla uğraşanlar da olumsuz hava şartlarından etkileniyor.