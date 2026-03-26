Muş'ta Dronla Gübreleme Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Dronla Gübreleme Dönemi

Muş\'ta Dronla Gübreleme Dönemi
26.03.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 42 bin dekarlık buğday tarlalarında insansız hava araçlarıyla gübreleme çalışmaları başladı.

Muş'ta 42 bin dekarlık buğday tarlalarında zirai insansız hava araçlarıyla gübreleme çalışması başlatıldı.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi bünyesindeki tarlalarda, boy atma aşamasındaki bitkilerin ezilmemesi ve tasarruf sağlanması amacıyla zirai insansız hava araçları kullanılıyor.

İşletmenin 42 bin dekar alanda ektiği buğday, 12 zirai insansız hava aracı ile gübreleniyor.

İşletmede görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, buğday tarlalarında dronla yapılan gübrelemenin maliyetleri düşürdüğünü ve ürün kaybını sıfıra indirdiğini söyledi.

Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izlerinin verimi olumsuz etkilediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Dron, arazinin uygun olmadığı yerlerde de gübreleme yapma imkanı sağlıyor. 42 bin dekar buğday ekili alanda gübreleme çalışmalarına başladık. Bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle traktörlerin girmekte zorlandığı alanlarda, havadan gübreleme çalışması başlattık. 12 zirai insansız hava aracı kiraladık. Her drona bir seferde 45 kilogram gübre yüklüyoruz. Teknolojiyle birlikte önemli avantajlar sağlanıyor. Ayrıca traktörün neden olduğu buğday ezilmeleri yaşanmıyor. Bu da zaman açısından ve zorlu iklim şartlarında uygulama kolaylığı sağlıyor. Bu teknolojiyle ürün zayiatı en aza indiriliyor ve daha bol, kaliteli ürün elde ediliyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Dronla Gübreleme Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:24:50. #7.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Dronla Gübreleme Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.