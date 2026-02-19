Muş'ta Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

MUŞ'ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Çatısı uçan Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'na ekipler sevk edildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulda eğitime 2 gün ara verildi. Çatının onarımı için çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,