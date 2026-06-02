Muş'ta Gelincikler Kırmızı Halı Gibi

02.06.2026 19:17
Muş'un Taşoluk köyünde gelincikler açtı, tarım arazileri kırmızıya büründü, ziyaretçiler fotoğraf çekiyor.

Muş'ta gelinciklerin çiçek açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.

Taşoluk köyünde havanın ısınması ve yağışların durmasıyla kentteki bazı alanlarda gelincikler çiçek açtı.

Kırmızıya bürünen bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, en güzel kareleri görüntülemeye çalıştı.

Taşoluk köyü muhtarı İsa Ağace, yağışların ardından köyün çevresindeki geniş alanlarda açan gelinciklerin güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Gelinciklerin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirten Ağace, "Köyümüzde gelincikler çiçek açtı. Gelinciklerin açmasıyla kırmızıya bürünen alanlar güzel manzara oluşturdu. Vatandaşlar gelincikle kaplanan alanlarda hem fotoğraf çekiyor hem de aileleriyle piknik yaparak güzel vakit geçiriyor." dedi.

Ziyaretçilerden Nurten Ekici ise muazzam bir manzarayla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Herkesin bu güzelliği görmesi gerekiyor. Burada bol bol fotoğraf çekerek doğanın tadını çıkardık, güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

