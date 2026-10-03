Muş'ta genç yazarlar, derneğin düzenlediği gezide tarihi mekanları ziyaret etti - Son Dakika
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Muş'ta genç yazarlar, derneğin düzenlediği gezide tarihi mekanları ziyaret etti

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Muş\'ta genç yazarlar, derneğin düzenlediği gezide tarihi mekanları ziyaret etti
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Muş Kültür Sanat ve Doğa Derneğince düzenlenen Yerel Kalemler ve Genç Yazarlar Buluşması kapsamında genç yazarlar kentin tarihi mekanlarını gezdi. Geziye Yıldızlı Han'dan başlayan katılımcılar, Ulu Cami ve Muştak Baba Türbesi ile tarihi çarşıyı ziyaret ederek bilgilendirildi.

Muş'ta genç yazarlar, kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Muş Kültür Sanat ve Doğa Derneğince düzenlenen "Yerel Kalemler ve Genç Yazarlar Buluşması" kapsamında bir araya gelen yazarlar, kentteki tarihi mekanları gezdi.

Geziye Yıldızlı Han'dan başlayan katılımcılar, Hacı Şeref Camisi, Ulu Cami, Muştak Baba Türbesi, Alaeddin Bey Camisi ve Yakup Efendi Çeşmesi ile tarihi çarşıyı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ufuk Bayrak, yaklaşık 11 yıldır kültür, sanat ve doğa alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Farklı meslek gruplarından katılımcılarla kültür gezileri düzenlediklerini belirten Bayrak, gençlerin de bu tür etkinliklerde yer almasını önemsediklerini ifade etti.

Bayrak, "Gelen katılımcılara tarihi mekanlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Potansiyeli yüksek gençlerimiz bu tür aktivitelerle potansiyellerini sahaya döksün. Dernek çalışmaları kapsamında gençlerimizin de bu tür aktivitelerle ön plana çıkmasını istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Kübra Özer de program kapsamında kentin birçok tarihi noktasını görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Özer, "Muşlu olmama rağmen gitmediğim, görmediğim ve tarihini bilmediğim çok yer varmış. Bunları bilmek ve öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu." dedi.

Kaynak: AA
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