Muş'ta Geri Dönüşüm Sergisi - Son Dakika
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Muş'ta Geri Dönüşüm Sergisi

04.06.2026 15:35
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Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atıl malzemelerle yapılan ürünler sergilendi.

Muş'ta Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atıl malzemelerden hazırladıkları ürünler sergilendi.

Okul bahçesinde düzenlenen sergide, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri tarafından atıl malzemelerin geri dönüştürülmesiyle hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, mesleki ve teknik eğitim alanında yürütülen çalışmaların topluma tanıtılması, yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Sergide birbirinden güzel eserlerin olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin burada sadece öğrenmediklerini aynı zamanda eğlendiklerini ve üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını görüyoruz. Diğer öğrencilerimizi ve kıymetli velilerimizi de buraya davet ediyoruz. Çocuklarımız burada bir şeyler üretirken hem öğreniyor, hem kendilerini geliştiriyor, hem psikolojik olarak rahatlıyor hem de topluma aidiyet duygularını güçlendiriyorlar."

Bu tür sergilerin öğrencilere önemli katkı sağladığını belirten Altay, "Öğrencilerimiz, ürettikleri ürünleri toplumla paylaşmanın sevincini yaşıyor. Burada sergilenen ürünlerin bazıları velilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından satın alınıyor. Böylece öğrencilerimiz, ürettiklerinin aynı zamanda maddi bir karşılığının olabileceğini öğreniyor" dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Fatma Aliye, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Muş, Son Dakika

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