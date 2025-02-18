Muş'ta Harik Sanatı Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Harik Sanatı Yeniden Canlanıyor

Muş\'ta Harik Sanatı Yeniden Canlanıyor

Muş'ta açılan kursla, 600 yıllık harik sanatı kadınlar tarafından yaşatılıyor ve gelecek nesillere aktarılıyor.

18.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta keçi kılı ve kendirden yapılan asırlık harik (yöresel ayakkabı) sanatı, açılan kurs sayesinde canlandırılıyor.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bu yıl açılan kursa katılan kadınlar, usta öğreticilerden yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen harik sanatını öğreniyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, unutulmaya yüz tutan harik sanatının gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Osmanlı döneminde harikin ayakkabı olarak kullanıldığını anlatan Oran, şöyle konuştu:

"Kadın kursiyerlerimiz açtığımız kursta bu sanatı yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor. Yöresel ayakkabı harik, yaklaşık 600 yıllık geçmişine sahip. Biz de unutulmaya yüz tutmuş ve kültürümüzün önemli değeri olan harik gibi sanatları yaşatmak, bunları yeni nesillere aktarmak adına yılda yaklaşık 80 kursiyere harikin nasıl yapıldığını aktarıyoruz. Usta üretici ve kursiyerlerimizin yaptığı harikler, birçok etkinlikte kullanılıyor."

Usta öğretici Ayşe Tan ise yıl boyunca keçi kılı ve kendirden harik yaptıklarını belirtti.

Üretilen hariklerin halk oyunları ekiplerine verildiğini kaydeden Tan, "Kendiri harikin tabanında, keçi kılını ise kalıp ve üst örgümüzde kullanıyoruz. Kendir ve keçi kılı su değdiğinde şişiyor. Yöre halkı da kış aylarında kullanmak amacıyla keçi kılı ve kendirle harik yapmış. 5 şişle örgü yapıyoruz. Bir çift hariki yaklaşık 5 günde bitiriyoruz. Yılda yaklaşık 80 çift harik üretiyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Çiğdem Emre de kurs sayesinde meslek öğrendiklerini ve aile bütçelerine katkı sunduklarını dile getirdi.

Emre, "Burada haftanın 5 günü çalışıyoruz. 5 günde bir çift harik yapabiliyoruz. Devlet desteğiyle harik üretiyoruz. Harik bizim getirisi olan bir sanat." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Harik Sanatı Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Harik Sanatı Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.