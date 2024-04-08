Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'ta, havanın ısınmasıyla besiciler sürülerini meralarda otlatmaya başladı.
Kışın çetin geçtiği ve son yılların en çok yağışının düştüğü kentte, havanın ısınmaya meralar da yeşerdi.
Besiciler, aylarca kuru ot ve samanla besledikleri, ağıllarda bakımını yaptıkları hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.
Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde yaşayan besici Hüseyin Gül, havanın ısınmasının ve meralarının yeşermesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.
Hayvanlarını merada otlatarak ot ve samandan tasarruf ettiklerini anlatan Gül, "Çiftçilikle uğraşıyorum, besicilik yapıyorum. Kar örtüsünün kalkmasıyla hayvanlarımızı meralarda otlatmaya başladık. Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımızı ot, yem, yonca ile besledik. Masrafı fazla oluyor. Köyde geçim kaynağımız hayvancılıktır. Hayvanları meralara çıkardığımızda yem maliyeti düşüyor." diye konuştu.
Baharın gelmesiyle Muş Ovası'nın koyun ve keçilerin sesiyle şenlendiğini belirten Gül, "Herkes hayvanını ovaya çıkarıp otlatıyor. Bu, bizim için güzel bir mutluluk. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılık sektöründe çalışıyorum. Babamızdan, atalarımızdan kalma mesleği sürdürüyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İçin Bahar Geldi - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Erzincan'da 2024 yılının ilk 3 ayında 147 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 243 kişi yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise 2 bin 162 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi. Ülke genelinde ise Ocak - Mart ayları diliminde 51 bin 549 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası gerçekleşti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki evin mutfak kısmında çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenenler ambulansta tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Saygılar Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, ev sahibi Saide Derin'in çamaşır makinesini çalıştırmasının ardından patlama sesi duyulmasıyla başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.
Gemlik Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, ilçe emniyet müdürü, polis amirleri, Belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenin ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?