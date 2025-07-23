Muş’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığına İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, kentin sosyo-ekonomik yönden gelişiminin temel hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kamu hizmetlerinin etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasının önem taşıdığını belirten Çakır, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen yatırım faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Planlanan projelerin belirlenen hedefler doğrultusunda ve zamanında uygulanması gerekmektedir. Böylece hem kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta hem de kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği desteklenmektedir." dedi.

Bu yılın ikinci dönemi için 365 projenin planlandığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu projelerimizden 70'i tamamlandı, 97'si devam ediyor, 165'i ihale aşamasında. Bazılarına henüz başlanmadı. Hep birlikte bu yatırımların en etkin şekilde hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmalıyız. Özellikle devam eden projelerin hızla hayata geçirilmesi noktasında kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon ve iletişim büyük önem arz etmektedir. Bürokratik engelleri en aza indirerek, sahadaki uygulamaları yakından takip ederek ve kaynaklarımızı etkin kullanarak, projelerimizin en kısa sürede faaliyete geçmesini sağlamak en temel hedefimiz olmalı."

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı.