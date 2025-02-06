Muş'ta İşten Çıkarılan İşçiler Görevine Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Muş'ta İşten Çıkarılan İşçiler Görevine Dönmek İstiyor

Muş\'ta İşten Çıkarılan İşçiler Görevine Dönmek İstiyor

Dem Partili Bulanık Belediyesi işten çıkardığı işçilerin görevlerine iade edilmesini talep ediyor.

06.02.2025 17:17
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Muş'ta Dem Partili Bulanık Belediyesinin işten çıkardığı işçiler, görevlerine dönmek istiyor.

Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, işten çıkarılanlarla belediye önünde bir araya geldi.

İşçilerin taleplerini dinleyen Kalır, yaptığı açıklamada, işçilerin görevlerine dönmeleri için başlattığı hukuk mücadelesini kazandıklarını söyledi.

İşçilerin haksız yere işten çıkarıldığını belirten Kalır, "Bir toplumda huzur ancak adaleti tesis etmekle mümkün olabilir. Sendikamıza üye olan emekçilerin hakkını savunmak yine bize düştü. İşçiler, 2024 yerel seçimleri sonrası hiçbir haklı neden gösterilmeksizin işten çıkarıldı. Bu, kabul edilebilir bir uygulama değil." dedi.

İşçilerin biran önce görevlerine dönmesi gerektiğini ifade eden Kalır, şunları kaydetti:

"Haklarını gasp ettiğiniz işçilere kazandıkları mahkeme kararı gereği haklarının iade edilmesini istiyoruz. Yargı kararının uygulanması lazım. Buradan belediyeye çağrıda bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın hakları için anayasal sınırlar çerçevesinde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Adaletin verdiği kararı acilen uygulayınız. Toplumsal barış ve huzurun devamı için işe dönüşlerin acilen sağlanmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Bulanık, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

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