Muş'ta jandarmanın operasyonunda 9 yıl 10 ay 14 gün hapis cezalı firari yakalandı

Muş'ta hakkında 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonda "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit" suçundan 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.