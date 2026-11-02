Muş'ta jandarmanın operasyonunda 9 yıl 10 ay 14 gün hapis cezalı firari yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta jandarmanın operasyonunda 9 yıl 10 ay 14 gün hapis cezalı firari yakalandı

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Valilik açıklamasına göre, Muş kent merkezinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonda "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit" suçundan 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Jandarma3. SayfaGüncelMuşSon Dakika

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