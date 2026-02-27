Muş'ta kadınlar yaptıkları yöresel tatlılarla ağızları tatlandırıyor - Son Dakika
Muş'ta kadınlar yaptıkları yöresel tatlılarla ağızları tatlandırıyor

Muş\'ta kadınlar yaptıkları yöresel tatlılarla ağızları tatlandırıyor
27.02.2026 12:43
Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadınlar, yöresel tatlılarla hem ağızları tatlandırıyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Şehit Davut Karaçam Kız İmam Hatip Lisesinde açılan kursa katılan kadınlar, yöreye özgü tatlıların yapımını uygulamalı olarak öğreniyor.

Kurs öğreticisi Sümeyra Demir'in gözetiminde çalışan kursiyerler, Osmanlı Şerbeti, yöresel baklava, çörek ve güllaç yapıyor.

Restoran ve lokantalarda bulunmayan yöresel tatlılar hazırlayan kursiyerler, yaptıkları ürünleri çeşitli organizasyonlarda satışa sunarak gelir elde ediyor.

Demir, bu tür kursların kadınlar için önemli olduğunu belirtti.

Kadınların kursa ilgisinin beklenenden fazla olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz aşçılığa dair bilgileri uygulamalı olarak öğreniyor. Burada yöreye ait birçok tatlı yapıyoruz. Ramazan ayına özel olarak Osmanlı'dan günümüze gelen yemek kültürümüze dair bilgileri paylaşıyoruz. Kentimize ait ramazan çöreklerini yapıyoruz. İki nöbetçi arkadaşımız oluyor ve günlük menülerimizi planlıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş tarifleri kursta yeniden sofralara taşımaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın kendilerini tanımalarını ve beceriler edinmelerini sağlıyoruz. Aşçılık kursumuzda 15 kursiyerimizle çalışma yürütüyoruz. Kadınlarımız hem sosyal hayata karışıyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor."

Kursiyerlerden Zennure Özcan ise "Burada vaktimiz çok güzel geçiyor. Usta öğreticimizden bilgiler alıyoruz. Kursa yaklaşık 2 aydır geliyorum, bana çok katkısı oldu. Ev hanımlarının böyle bir kursu değerlendirmeleri gerekiyor. Ramazan dolayısıyla yaptığımız yemek ve tatlılarla aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

