Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli 34 yaşındaki polis memuru Yunus Yavuz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Yavuz için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in okuduğu duanın ardından Yavuz'un naaşı Elazığ'a gönderildi.
Törene, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Yavuz'un ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Polis Memuru İçin Tören - Son Dakika
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