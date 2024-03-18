Muş'ta kar esareti: Mahsur kalan 85 kişi ekiplerce kurtarıldı
MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy- Mutki kara yolunda mahsur kalan 35 araç içerisinde bulunan yaklaşık 85 kişi 5 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kurtarıldı.
Hasköy ilçesi ile Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 araç mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik çalışmanın sonucunda yolu ulaşıma açarak mahsur kalan vatandaşların araçları ile ilerlemesini sağladı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışan İş makinesi operatörü İdris Karakan, gün içerisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun ulaşıma kapandığını ifade ederek, "İhbar üzerine bölgeye gittik. Kardan yollar kapanmıştı. Kepçe ve rotatif ile yolu ulaşıma açtık" dedi.
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