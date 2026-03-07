Muş'ta Kar Mağdurlarına Kurtarma

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 80 kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bostankent grup köy yolunda, yaklaşık 80 kişinin bulunduğu araçlar bölgede kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açan ekipler, araçların ilerlemesini sağladı.
