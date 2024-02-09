Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika
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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Muş\'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğunu belirtti. İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım ise zor koşullarda görev yaptıklarını ve vatandaşların ulaşımını sağlamak zorunda olduklarını söyledi.

09.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra ve köy yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğunu söyledi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kapalı köy ve mezra yollarının tamamının açıldığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz sürekli hareket halinde. 3 gün süren çalışmalarımız sonunda tüm köy ve mezra yollarını kardan temizledik. Muş'ta şu an itibarıyla kapalı yolumuz yok." dedi.

İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım da " Zor koşullarda görev yapıyoruz. Kar ve tipi yolları sık sık kapatıyor ancak vatandaşın ulaşımını sağlamak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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