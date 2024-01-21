 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 69 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 69 Kişi Kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 22 araçtaki 69 kişi, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makinesi operatörü Hasan Elhan, yolun sürekli tipi nedeniyle kapanabileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Muş\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 69 Kişi Kurtarıldı
21.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:41
Abone Ol

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 22 araçtaki 69 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, öğleden sonra etkili olan kar ve tipi nedeniyle 22 araç mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından içinde toplam 69 kişinin bulunduğu araçları, bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.

İş makinesi operatörü Hasan Elhan, Hasköy-Mutki kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini dile getiren Elhan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 5 kilometrelik bölümü tipi nedeniyle kapanıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hasköy, Mutki, Kara, Muş, Kurtarma, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 69 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 69 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement