Muş\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor
23.02.2026 17:06
Muş'ta 6 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma sürüyor.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan ve metrelerce karın bulunduğu grup köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kış boyunca yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda çalışma yürütüyor.

Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı bölgede güçlükle ilerleyebiliyor.

Bazı noktalarda ekskavatör yardımıyla kar temizliği yapan ekipler, söz konusu güzergahı kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, basın mensuplarına, ekiplerin kış boyunca sorumluluk alanlarındaki yol ağını kardan temizlediklerini söyledi.

Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, şunları kaydetti:

"İlimizin güneyinde bulunan Derecik, Ilıca, Ağıllı ve Üçevler grup köy yolunda ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgeye alternatif olarak Kayalısu, Alaniçi ve Üçevler güzergahı da bulunuyor. Söz konusu yol daha önce ulaşıma açılmıştı. Şu anda çalışmaların devam ettiği Derecik-Ilıca-Ağıllı ve Üçevler grup köy yolunu yeni açtık. Bu güzergah üzerinde 10 köy ve 22 mezra yer alıyor. Bölgede yer yer fırtına nedeniyle 6 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaştık. Zorlu bir coğrafyaya sahip olan bölgede, özellikle üst kesimlerde çalışmanın ne denli güç olduğu açıkça görülüyor. Ekiplerimiz 3 gündür aralıksız çalışma yürütüyor."

İki gün içinde Ilıca köyü sınırlarına girmeyi hedeflediklerini dile getiren Yentür, "100 personel ve 68 iş makinesiyle vatandaşlarımızın seyir ve sefer güvenliği için sürekli sahadayız. Bu yolun da ulaşıma açılmasıyla il genelinde ulaşım sağlanamayan hiçbir yer kalmayacak." dedi.

Kaynak: AA

