Muş'ta karla mücadele ekipleri zorlu çalışmayla grup köy yolunu açtı - Son Dakika
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Muş'ta karla mücadele ekipleri zorlu çalışmayla grup köy yolunu açtı

Muş\'ta karla mücadele ekipleri zorlu çalışmayla grup köy yolunu açtı

Muş'ta, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köyü yolunu açmak için yoğun çaba sarf etti. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı zorlu coğrafyada ilerlemekte güçlük çeken ekipler, karla kaplı yolu temizleyerek ulaşımı sağladı.

29.02.2024 09:57  Güncelleme: 10:00
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Muş'ta karla mücadele ekipleri, kardan kapanan grup köy yolunu zorlu çalışmayla açtı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, alternatif olarak kullanılan Üçevler grup köyü yolunun açılması için çalışma yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı yolda karla mücadele eden ekipler, zorlu coğrafyada ilerlemekte güçlük çekti.

Ekipler, karla kaplı yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muş'ta karla mücadele ekipleri zorlu çalışmayla grup köy yolunu açtı - Son Dakika
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