Muş\'ta Kaybolan Kadın İçin Arama Başlatıldı

Muş'ta köprüden geçerken dereye düşerek kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki G.Y, merkeze bağlı Cevizlidere köyü mevkisinde akşam saatlerinde köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düştü.
Akıntıya kapılan kadın, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dere yatağı ve çevresinde arama çalışması başlattı.
