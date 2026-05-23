Muş'ta Kayıp Gülsima Yıldız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

23.05.2026 12:29
Muş'un Cevizlidere köyünde kaybolan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları AFAD koordinasyonunda sürüyor.

Muş'un Cevizlidere köyünde dereye düşüp kaybolan Gülsima Yıldız'ı (61) arama çalışmalarının Batman'daki kısmı, Sason ilçesi Kaşyayla köyü mevkisinde AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. Cevizlidere Çayı'nın 25 kilometre boyunca menderesler çizerek Sason'daki Sarı Çoban Çayı ile birleştiği, Sarı Çoban Çayı'nın da Batman'da 36 kilometre daha devam edip Batman Barajı'na döküldüğü toplamda 61 kilometrelik hatta ekipler, her gün farklı bölgelerde tarama yaparak Yıldız'a ulaşmaya çalışıyor. Çalışmaların karadan, sudan ve havadan dron destekli yürütüldüğü, AFAD koordinesinde jandarma, sağlık, UMKE, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve dalgıç ekipleri, ANDA Arama ve Kurtarma ile destek AFAD gönüllülerinin de görev aldığı bildirildi.

'TEMEL HEDEFİMİZ KAYIP VATANDAŞIMIZA EN KISA SÜREDE ULAŞMAK'

ANDA Arama Kurtarma gönüllüsü Mehmet Taner, "AFAD koordinasyonunda, Batman'dan gelen ekipler olarak Muş'ta suda kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarına destek vermek üzere sahadayız. Bölgede zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerimiz arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. ANDA Arama Kurtarma ekipleri olarak, ilgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temel hedefimiz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak ve ailesine umut olacak bir gelişme sağlayabilmektir. Sahada görev yapan tüm ekipler, gece gündüz demeden büyük fedakarlık yürütmektedir. AFAD başta olmak üzere destek veren tüm kurumlara ve görev alan ekiplere teşekkür ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri, sonuç alınana kadar kararlılıkla devam edecektir dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

