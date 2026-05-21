Muş'ta Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

21.05.2026 16:30
Muş'ta köprüden dereye düşen G.Y. için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmaları yürütüyor.

Muş'ta köprüden geçerken dereye düşerek kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Cevizlidere köyü mevkisinde dün köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen G.Y. (50) için AFAD, jandarma, UMKE ve Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Ekipler, dere yatağı ve çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Kızılay ekipleri de ekiplere ikramlarda bulundu.

Kayıp kadının yakını Mehmet Halit Uygur, gazetecilere, dünden bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Uygur, "Tüm ekipler ve köy halkı seferber olmuş durumda. Tek umudumuz, kendisine bir an önce ulaşılmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

