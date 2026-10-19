Muş'ta "Kıymetli Tecrübeler" programı düzenlendi

Muş'ta eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla "Kıymetli Tecrübeler" programı gerçekleştirildi.

Valilik, Muş Eğitim Kalkındırma Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin düzenli çalışmaları ve motivasyonlarını korumaları gerektiğini söyledi.

Zamanın hızlı geçtiğini belirten Çakır, "Bu süreçte düzenli çalışan öğrenciler yarışta bir adım öne geçecektir. Başarı, düzenli çalışmayla gelir. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Başarıya ulaşmada konuları tekrar etmek önemli. Öğrencilerin yalnızca soru çözmekle yetinmemesi, öğrendiklerini pekiştirmesi gerekiyor. Düzenli tekrarlar öğrencilerin bildikleri konularda hata yapma riskini azaltacak." dedi.

Eğitim hayatından örnekler veren Çakır, eskiden daha zor koşullarda eğitim gördüklerini dile getirerek şimdiki öğrencilerin mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Muş Vakfı tarafından 1749 öğrenciye destek sağlandığını belirten Çakır, "Başarılı öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çeşitli imkanlar var. Kaymakamlık sınavına hazırlanırken günde 8 saat çalıştım ve sınavda önemli bir yeri olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı defalarca okudum. Muş'un en uzak köylerindeki okulları ziyaret ettiğimde öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmelerinden ve merak ettikleri soruları özgürce sorabilmelerinden memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Muş Vakıf Başkanı Ulvi Eroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da programda birer konuşma yaptı.

İki gün sürecek programa vali yardımcıları, farklı üniversitelerden akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.