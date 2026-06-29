Muş'ta Köy Yollarına Asfalt Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Köy Yollarına Asfalt Çalışması

29.06.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta İl Özel İdaresi, köy yollarında sathi kaplama ve asfalt serme işlemlerine devam ediyor.

Muş'ta İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarında başlatılan sathi kaplama ve sıcak asfalt serme işlemleri devam ediyor.

Kentin kırsal bölgelerindeki yerleşim yerlerinin ulaşım ağının daha konforlu hale getirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Ekipler, bu çerçevede Varto ilçesine bağlı Karameşe köyü Yıldız mezrası yolunda sathi kaplama çalışması başlattı.

Çalışmanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, 2026 yılı yol yapım programı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Daha önce sathi kaplama yapılan yolların üst tabakasının tamamlanmasıyla, yol kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarla vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı, özellikle yaşlılar, hastalar ve çocuklar için güvenliği artırmayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz yılın her döneminde yol çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını iyileştirmek için bir yıl önce yaptığımız birinci kat sathi kaplamaların üzerine ikinci kat sathi kaplamayı seriyoruz. Bütün ekiplerimizle sahadayız."

Köy sakinlerinin de yolların asfaltlanması konusunda taleplerinin olduğunu aktaran Yentür, bu talepleri dikkate alarak çalışmaları hızlandırdıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Köy Yollarına Asfalt Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 15:03:29. #7.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Köy Yollarına Asfalt Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.