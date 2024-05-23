Muş'un Bulanık ilçesinde mobil mamografi aracı hizmete başladı - Son Dakika
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Muş'un Bulanık ilçesinde mobil mamografi aracı hizmete başladı

Muş\'un Bulanık ilçesinde mobil mamografi aracı hizmete başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde meme kanseri taraması yapacak mobil mamografi aracı hizmete girdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde konuşlandırılan araç, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi yapacak. Ayrıca 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması için 5 yılda bir numune alımı yapılacak.

23.05.2024 16:03
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Muş'un Bulanık ilçesinde meme kanseri taraması yapacak mobil mamografi aracı hizmete başladı.

Bulanık Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ayşegül Mutlu, İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde konuşlandırılan mobil mamografi aracının çekimlere başladığını söyledi.

Kanserin erken tanı sayesinde atlatılabilir bir hastalık olduğunu belirten Mutlu, "40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması için 2 yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır. Ayrıca kurumumuzda 30-65 yaş aracılığındaki kadınlara rahim ağzı kanser taraması için 5 yılda bir numune alımı yapılmaktadır. Tüm kadınları meme ve rahim ağzı kanser taramaları için İlçe Sağlık Müdürlüğümüze beklemekteyiz. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'un Bulanık ilçesinde mobil mamografi aracı hizmete başladı - Son Dakika

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